Haribo: Fruitmania Joghurt

Einführung: 01. August 2017

Mit Fruitmania Joghurt erweitert Haribo seine erfolgreiche Fruitmania-Range und bedient den stark wachsenden Wunsch der Verbraucher nach vegetarischen Produkten. Ab August ergänzt das Neuprodukt in den sechs leckeren Geschmacksrichtungen Kirsche, Himbeere, Heidelbeere, Erdbeere, Aprikose und Pfirsich-Maracuja das Sortiment um Fruitmania Berry und Fruitmania Lemon. Als aufmerksamkeitsstarker Hingucker am PoS zieht das attraktive Beuteldesign mit Paper-Touch-Optik die Blicke der Verbraucher auf sich und regt zu spontanen Impulskäufen an.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Cellophan Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton/26 Beutel Einzelpackungsgröße: 175-g-Beutel UVP in Euro: 0,95

