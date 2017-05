Einführung: 01. Juni 2017

Das Familienunternehmen Haribo sorgt ab Juni für exotische Stimmung am Süßwarenregal. Die verkaufsstarken Haribo Milchbären werden um die Limited Edition Haribo Milchbären Tropical ergänzt und sorgen so für neue Kaufimpulse am PoS. Die Haribo Milchbären sind bereits seit ihrer Einführung im Juli 2016 am Markt ein starker Umsatzbringer. Mit der tropischen Sortimentserweiterung wird das Erfolgspotential der Produkte nun weiter ausgeschöpft. Ab Juni werden die Milchbären Tropical in fünf intensiven Fruchtgeschmacksrichtungen den Handel und die Konsumenten erobern.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Cellophan Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton/24 Beutel Einzelpackungsgröße: 175-g-Beutel UVP in Euro: 0,95 Euro

