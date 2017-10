Heitmann : Heitmann Jeans-Blau Tücher

Einführung: 01. November 2017

Mit der Innovation „Heitmann Jeans-Blau Tücher“ lässt die Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG, die alte Lieblingsjeans wieder in frischem Blau erstrahlen. Das neuartige Färbetuch bietet als Alleinstellungsmerkmal auf dem deutschen Markt ein Depot aus echter Textilfarbe. Der besondere Farbstoff wird beim Waschen der Jeans langsam freigesetzt und lässt die Hose im Handumdrehen wieder wie neu aussehen. Durch die spezielle Farbabgabe- und Anlagerungstechnologie kann der typische Jeans-Charakter bewahrt werden – all das bei einfacher, schneller und rückstandsfreier Anwendung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 9 Faltschachteln à 10 Tücher Einzelpackungsgröße: 10 Tücher UVP in Euro: 3,49

