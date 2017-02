Häagen-Dazs: Neues Stieleis Salted Caramel & Macadamia Nut Brittle

Einführung: 01. Februar 2017

Premium-Eiscreme am Stiel: Häagen-Dazs startet ab Februar 2017 mit zwei innovativen Stieleis-Sorten in die Saison. Mit Salted Caramel und Macadamia Nut Brittle bringt die General Mills-Marke seine neue Stieleis-Range auf den deutschen Markt und setzt in bewährt hoher Qualität signifikante Akzente im umsatzstarken Impulseis-Segment. Bei Macadamia Nut Brittle wird zarte Vanille-Eiscreme mit knackig karamellisierten Macadamianuss-Stückchen umhüllt von einem Überzug mit Belgischer Schokoladen-Kuvertüre. Die salzig süße Trendvariante Salted Caramel ist einzigartig im Stieleis-Segment: Unter einem Mantel Belgischer Schokolade treffen fein gesalzene Karamellsauce und knusprige Karamell-Stückchen auf aromatische Karamell-Eiscreme.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton und Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12x3x80ml Einzelpackungsgröße: 3x80ml UVP in Euro: 3,49

Firmenlogo Hersteller General Mills GmbH

Osterbekstraße 90c

22083 Hamburg

Deutschland

http://www.generalmills.de

