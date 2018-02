Häagen-Dazs: Peanut Butter Crunch

Einführung: 01. März 2018

Zur Hochsaison im Eiscreme-Markt hat sich die Marke Häagen-Dazs stark aufgestellt. Mit der neuen Trend-Sorte Peanut Butter Crunch beweist der Eiscreme-Experte sein ausgewiesenes Gespür für innovative Geschmacksrichtungen – und launcht erstmals eine Plattform, die sowohl am Stiel als auch im klassischen Pint Impulse in der Zielgruppe setzt: Feinsalzige Erdnussbuttersauce und knusprig karamellisierte Erdnussstückchen durchziehen zartschmelzende Erdnussbutter Eiscreme. Am Stiel umhüllt ein knackiger Mantel mit Belgischer Milchschokolade und gerösteten Erdnussstückchen die süß-salzige Eiscreme.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton/PE Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 460 ml Pints / 12 x 3 x 80 ml Multipacks Einzelpackungsgröße: 460 ml Pint / 3 x 80 ml Multipack UVP in Euro: 5,99 (Pint) / 3,49 (Multipack)

