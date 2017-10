Händlmaier: Winterzeit ist Feinkostzeit!: Gesamtsortiment Senf, Meerrettiche, Feinkostsaucen

Passend zur Winterzeit bringt Händlmaier in Kooperation mit www.springlane.de, dem Onlineshop für Küche & Genuss, eine große Winterpromotion auf allen Senf-, Meerrettich- und Feinkostsaucen-Displays in den Handel. Passend dazu winkt den Verbrauchern die im Aktionszeitraum ein Händlmaier Aktionsprodukt kaufen und sich online registrieren täglich ein WMF Lono Raclette. Alle anderen Teilnehmer bekommen garantiert einen 10€ Gutschein für den Online-Shop von Springlane.de. Die Teilnahme am Gewinnspiel geht ganz einfach über den Kassenbon eines jeden eingekauften Aktionsproduktes.