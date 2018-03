Hakle Feucht®: Neu: Hakle Feucht® für unterwegs

Einführung: 01. März 2018

Mit Hakle Feucht® im handlichen Reiseformat ist das gute Gefühl von Frische und Sauberkeit auch unterwegs dabei. Das beliebte feuchte Toilettenpapier ist ab sofort in einer kompakten, wiederverschließbaren Packung mit 10 Blatt erhältlich. Hakle Feucht® für unterwegs präsentiert sich mit herrlich-frischem Blütenduft und in zwei attraktiven, originellen Designs, welche zum Zugreifen einladen. In einem 24er Mischkarton haben Kunden die Wahl zwischen einer stylischen Jeanshosen-Optik und einem coolen Handy-Look. Mit Hakle Feucht® für unterwegs stellt Hakle® als Erfinder des feuchten Toilettenpapiers einmal mehr seine Kompetenz in dieser Warenkategorie unter Beweis und sorgt für zusätzlichen Umsatz. Denn ob zu Hause oder unterwegs: mit Hakle Feucht® fühlt man sich immer sauber und frisch gepflegt! Hakle Feucht überzeugt auch in der Unterwegs-Größe durch besonders weiche Tücher und pflegende Lotionen. Das feuchte Toilettenpapier ist wegspülbar, schnell wasserlöslich (gemäß Slosh Box Test) und biologisch abbaubar.

Bestell- und Lieferdaten

Material: - Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 24er Regalkarton Einzelpackungsgröße: 10 Blatt UVP in Euro: 0,99

Firmenlogo Hersteller Hakle GmbH

Bonner Straße 201

40589 Düsseldorf

Deutschland

http://www.hakle.de

Weitere Informationen