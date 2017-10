Hakle: Hakle Feucht im neuen Look mit noch mehr Komfort

Einführung: 25. September 2017

Zum 40-jährigen Jubiläum präsentiert sich Hakle Feucht ganz neu: kosmetisch, hochwertig, modern! Denn die bekannten Sorten Kamille & Aloe Vera, Ultra Sensitiv, Lotus & Perlenextrakt und Cremeduft & Pflege glänzen jetzt in neuer Verpackung – in kräftigen frischen Farben und mit ansprechenden, jeweils passenden Mood-Bildern. Noch mehr Komfort bietet der neue Hygieneverschluss. Nach dem Öffnen bleibt die Lasche selbstständig stehen, so dass eine einhändige, hygienische Tuchentnahme möglich ist. Nach Gebrauch kann die Packung einfach wieder luftdicht verschlossen werden. Durch die hohe Dichtigkeit bleiben die Tücher optimal vor dem Austrocknen geschützt. Der Verschluss ist optisch neutral, sodass das neue Design optimal zur Geltung kommt. Hakle Feucht überzeugt auch im neuen Verpackungsdesign durch besonders weiche Tücher und pflegende Lotionen. Das feuchte Toilettenpapier ist wegspülbar, schnell wasserlöslich (gemäß Slosh Box Test) und biologisch abbaubar.

Bestell- und Lieferdaten

Material: - Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Packungen Einzelpackungsgröße: 42 Blatt UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Hakle GmbH

Bonner Straße 201

40589 Düsseldorf

Deutschland

http://www.hakle.de bzw. www.hakle.de/hakle-feucht

Weitere Informationen