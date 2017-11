Hauser Cold Brew Coffee: Kaffeegetränk aus kalt extrahiertem Kaffee

Einführung: 01. September 2017

Cold Brew Coffee ist über 24 Stunden kalt aufgebrühter Kaffee, der durch seine spezielle Zubereitungsweise sehr mild und säurearm im Vergleich zu klassisch heiß aufgebrühtem Kaffee ist. Zeit, anstelle von Hitze, sorgt beim kalt aufgebrühten Kaffee dafür, dass das intensive Aroma des Kaffees voll zur Entfaltung kommt. Hauser Cold Brew Coffee sorgt für milden und dennoch vollmundigen Kaffeegenuss, ist gleichzeitig erfrischend und verleiht durch das enthaltene Koffein (in etwa so viel wie bei starkem heiß aufgebrühtem Kaffee) den gewünschten Energy-Kick. Erhältlich in den Sorten: Classic (no sugar added), Caramel, Lemon

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: Sixpack mit 6 Flaschen Einzelpackungsgröße: 0,5l UVP in Euro: 1,49 - 1,79

Neufnachstraße 32

86850 Fischach

Deutschland

http://www.hauser-weine.de/

