Hauser: Craft Hugo - Aromatisierter weinhaltiger Cocktail

Einführung: 01. September 2016

"Bier auf Wein, das lass sein!" Aber wer sagt denn, dass man die beiden beliebten alkoholischen Getränke nicht mischen kann? Das hat man sich bei Hauser Weinimport auch gedacht und bringt die angeblichen Gegensätze zu einem trendigen Mixgetränk namens "Craft Hugo" zusammen. "Craft Hugo" in der praktischen 0,5l Bügelflasche, die mit dem "Plopp-Verschluss", ist die Kombination aus spritzig-trendigem Hugo und dem herben Geschmack von Bier, das handwerklich und mit Leidenschaft in einer traditionellen Brauerei in der Region gebraut wird. "Craft Hugo" mit nur 4% vol. ist perfekt für Biertrinker, die den typischen Hugo-Geschmack lieben und für Hugo-Liebhaber, die es weniger süß mögen und die Herbe von Bier schätzen. Also einfach für alle, die zwar auf etwas Alkohol, aber nicht auf den vollen Geschmack verzichten möchten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton mit 6 Flaschen Einzelpackungsgröße: 0,5 Liter UVP in Euro: ca. 1,99

Firmenlogo Hersteller Hauser Weinimport GmbH

Neufnachstraße 32

86850 Fischach

Deutschland

http://www.hauser-weine.de

