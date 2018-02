Hawesta: "Doppelter Genuss" im Fischregal: Hawesta Thunfisch und Heringsfilets

Aktionszeitraum: 19. März 2018 - 07. Juli 2018

Mit einer nationalen Gewinnspielaktion unterstützt Hawesta sein vielfältiges Gesamtsortiment für Fischkonserven, welches insbesondere aus abwechslungsreichen Thunfisch-Varianten sowie Heringsfilets in verschiedenen Soßen besteht. Von Mitte März bis Anfang Juli 2018 werden täglich an 111 Aktionstagen insgesamt 222 hochwertige Retro-Toaster der Marke SMEG verlost, jeweils inkl. zwei Sandwichzangen und im Gesamtwert von 178,90 Euro (Unverbindliche Preisempfehlung lt. Hersteller). Unterstützt wird die Aktion am POS durch rund 3 Mio. On-Pack-Sticker und aufmerksamkeitsstarke Aktions-Displays. Die Teilnahme ist an den Kauf von mindestens 2 Hawesta Produkten sowie den Upload des Kassenbons auf der Aktions-Website www.mein-hawesta.de. gebunden.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Unterstützung Hawesta Gesamtsortiment Für Produkte: Hawesta Thunfisch und Heringsfilets Art der Promotion: Spezial Promotion

