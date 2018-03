Hengstenberg: BBQ Kraut Curry-Mango

Einführung: 03. April 2018

Hengstenberg erweitert sein Sortiment um ein weiteres BBQ Kraut. Was mit dem würzig, rauchig und pikanten BBQ Kraut by Mildessa angestoßen wurde, wird nun mit einer weiteren BBQ Kraut-Innovation weitergeführt. Das neue "BBQ Kraut by Mildessa Curry-Mango" ist der Mix aus Sauerkraut mit echtem Mangopüree und feiner Curry-Note. Ob zu hellem Grillfleisch, auf Burgern, in Wraps oder zu Fisch und Seafood. Es ist sowohl kalt als auch warm genießbar und passt mit seinem fruchtigen Geschmack zu vielen Gerichten rund um das Thema Grillen und mehr.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Beutel / Tray Einzelpackungsgröße: 400 g UVP in Euro: 1,49

