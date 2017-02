Hengstenberg : BBQ Kraut by Mildessa

Einführung: 01. April 2017

Die Sauerkraut-Marke Nr. 1 bringt ab April 2017 die heiße Innovation auf den Markt. Mit dem „BBQ Kraut by Mildessa“ präsentiert der Marktführer einen einmaligen Mix aus Sauerkraut und pikant, rauchiger Barbecue Sauce, der das Herz aller Grillfreunde höher schlagen lässt. Die einmalige Rezeptur deckt unzählige Anwendungsmöglichkeiten rund um das Thema Grillen und andere leckere Rezeptanwendungen ab. Ob zum Steak, zum Burger oder zu knusprigen Spare Ribs, als Dip zum Gemüse oder Topping für einen Hot Dogs - das neue „BBQ Kraut by Mildessa“ darf bei keinem Grill-Event fehlen. Der besondere Clou: Das „BBQ Kraut by Mildessa“ ist so wunderbar saftig-würzig, dass man keine zusätzliche Soße mehr braucht. Die Einführung des „BBQ Kraut by Mildessa“ wird mit einer „Gratis Testen Aktion“ begleitet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Beutel Einzelpackungsgröße: 400g UVP in Euro: 1,49

