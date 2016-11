Herbst-/Winter-Gewinnspiel: Sonnen Bassermann

Aktionszeitraum: 01. November 2016 - 28. Februar 2017

Wenn es draußen kälter wird, machen Sie es sich drinnen mit den unwiderstehlich leckeren Suppen, Eintöpfen und Menüschalen von Sonnen Bassermann erst richtig gemütlich. Im bequemen Sessel sitzend, in eine warme Decke eingekuschelt, kann die kalte Jahreszeit kommen. Passend dazu verlost Sonnen Bassermann im Aktionszeitraum von KW 44 bis KW 09 einen modernen Stressless-Sessel oder eine von 20 kuscheligen Decken. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss nur die Gewinnspielfrage unter www.sonnenbassermann.de/gewinnspiel richtig beantworten. Zusätzlich liegen direkt am POS Teilnahmekarten an Aktionsdisplays aus.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Herbst-/Winter-Gewinnspiel Für Produkte: Sonnen Bassermann Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Struik Foods Deutschland GmbH

Clara-Zetkin Straße 8-15

14547 Beelitz

Deutschland

http://www.sonnenbassermann.de

Weitere Informationen