Hilcona: Hilcona Pasta Classica

Mehr Geschmack, mehr Qualität, mehr Convenience – so präsentiert sich die frische neue Pasta Classica im praktischen Standbodenbeutel aus dem Hause Hilcona. Seit Oktober 2016 sorgen 13 Pasta-Spezialitäten – neun gefüllte und vier ungefüllte – für frische Kaufimpulse am POS. Der hohe Qualitätsanspruch von Hilcona spiegelt sich in der Auswahl besonders hochwertiger, geschmacksintensiver Zutaten wider. So überzeugt jede gefüllte Pasta-Spezialität mit einer edlen Zutat: Pinienkerne verleihen beispielsweise den Tortelloni Ricotta e Spinaci einen verführerisch-nussigen Geschmack und getrocknete Tomaten geben den Tortelloni Carne eine besondere Note. Noch dazu verzichtet Hilcona konsequent auf den Einsatz von Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern und verwendet ausschließlich Eier von Hühnern aus Freilandhaltung.