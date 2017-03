Hochwald Sahnewunder: Neues Design für das Hochwald Sahne-Trio

Einführung: 01. März 2017

Das Hochwald Sahne-Trio in den Geschmacksrichtungen Schoko, Typ Vanille und Typ Eierlikör erscheint ab März 2017 in einem neuen Design. Ein neuer attraktiver Fond lenkt die den Blick auf die Produktpräsentation, die im Stil eines trendigen Foodblogs gehalten ist. Die modern gestaltete Produktverpackung spricht eine neue Verwender-Generation an, die normale Sprühsahne nicht kaufen würde. Die Hochwald Sahnewunder Sorten Schoko, Typ Vanille und Typ Eierlikör verfeinern Desserts, Kuchen oder Torten. Im neuen Design weisen Störer auf alternative Verwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise den Einsatz als Topping für Cupcakes oder bei dem Genuss eines Kaffees oder Cappuccinos hin.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Sprühflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Einzelpackungsgröße: 250ml UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Hochwald Foods GmbH

Bahnhofstraße 37-43

54424 Thalfang

Deutschland

http://www.hochwald.de

Weitere Informationen