Höll: Unser Goldstück

Einführung: 20. November 2017

Guter Geschmack ist Gold wert! Höll bringt mit dem neuen Produkt „Unser Goldstück“ einen herzhaft geräucherten Kochschinken auf den Markt, der sich besonders durch seine saftige, zarte Konsistenz und eine leichte Honignote auszeichnet. Die wabenförmige, goldene Optik wird vom Produzenten aufwändig handwerklich hergestellt. Der Schinken aus der Schweineoberschale hat pro Einheit ein Grundgewicht von ca. 1,7 kg und einen Fettgehalt von unter 5%. Ab sofort ist „Unser Goldstück“ nicht nur in der Frischetheke, sondern auch im Kühlregal erhältlich. Die SB-Variante wird gesliced in der 100g-Packung angeboten und überzeugt ebenfalls in seiner eleganten goldenen Optik.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 / Karton Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 1,59

