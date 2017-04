Horno de San Juan: Einhorn-Kuchen "Fantasy Cake"

Einführung: 24. April 2017

Ganz aktuell zum Einhorn-Trend hat die Firma Imex Handels GmbH mit Sitz in Regensburg zusammen mit dem spanischen Produzenten Horno de San Juan einen Kuchen mit Einhorn-Motiv entwickelt; den Kuchen gibt es in zwei Sorten: Mit heller und dunkler Fettglasur und bunt bedruckter Waffel sowie bunter Streudeko. Dieser kommt in den nächsten Tagen in die Regale des deutschen und österreischen LEH.

Bestell- und Lieferdaten

Material: OPS Kunststoff Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 400 g UVP in Euro: 3,99

Firmenlogo Hersteller Imex Handels GmbH

Äußere Wiener Str. 19

93055 Regensburg

Deutschland



Weitere Informationen