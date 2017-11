It’s all about the Weihnachts-Brötchen: Schulstad Hamburger Buns

Aktionszeitraum: 27. November 2017 - 26. Dezember 2017

Zur Weihnachtszeit startet Lantmännen Unibake Germany mit der „It’s all about the Weihnachts-Brötchen“-Promotion für die neuen Schulstad Hamburger Buns. Unter dem Motto: Tradition mal anders, hat der Backwaren-Experte weihnachtliche Rezepte für den Schulstad-Facebook-Kanal und die Schulstad-Webseite entwickelt. Großplakate im direkten Marktumfeld machen Lust auf den festlichen Burger-Genuss. Im Markt sorgen Deckenhänger und Regalstopper für die schnelle Auffindbarkeit der Produkte. Promotion-Materialien mit Informationen über die weihnachtlichen Burger-Rezepte und ihre Zutaten liegen bereit.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachten Für Produkte: Schulstad Hamburger Buns Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Lantmännen Unibake Germany GmbH & Co. KG

Linzer Straße 9

28359 Bremen

Deutschland

http://www.schulstad.de

Kontakt Svenja Wessels

Telefon: +49 421 83004-313

Telefax: +49 176 11663313

E-Mail: svenja.wessels@lantmannen.com



