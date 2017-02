Jans: Bio Marinaden im Zip-Beutel

Einführung: 01. April 2017

Jans Bio Marinaden stellen eine geschmackliche und anwendungsfreundliche Revolution für alle Grill-Fans dar. Der Fortschritt liegt im innovativen Zip-Beutel, der die 3 unterschiedlichen Bio Marinade umhüllt. Orient Curry versetzt sie unmittelbar in das Morgenland, BBQ Paprika in den Wilden Westen und Kräuter Knoblauch in einen mediterranen Kräutergarten. Ein Abenteuer für Ihre Sinne! Qualität, Aromen und Begeisterung stehen im Vordergrund der Jans Bio Marinaden. Aus Überzeugung werden hochwertige Bio Öle, Meersalz und Bio Kräuter verwendet. Die Marinaden kommen ohne Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe oder Konservierungsstoffe aus. Die pure Natur!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Verbundmaterial Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10er Tray Einzelpackungsgröße: 10cm x 20 cm UVP in Euro: 3,39

Firmenlogo Hersteller Jans e.K.

Lohenstr. 13

82166 Gräfelfing

Deutschland

http://www.jans-marinade.de

Kontakt Jan Zidek

Telefon: 0176 10334940

Telefax: 08941209264

E-Mail: zidek@jans-marinade.de



Weitere Informationen