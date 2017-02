Jans: Rubs - Trockenmarinaden

Einführung: 01. April 2017

Die Trockenmarinaden werden entweder trocken ins Grillgut eingerieben oder mit Öl vermengt und als klassische Marinade verwendet. Jans Rubs ergänzen das Grillsortiment und schließen die Lücke zu Profi-Grillern. Jans Rubs sind natürlich frei von jeglichen Zusätzen oder Geschmacksverstärkern. Sie sind in 6 unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich. Mother of All Balla Balla Freaky Orient Peri Peri Fck'n Spicy Texas Mafia Die Rubs sind sowohl in konventioneller, wie aber auch in Bio Qualität erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Stück Einzelpackungsgröße: 6cm x 13 cm UVP in Euro: 4,49

Firmenlogo Hersteller Jans e.K.

Lohenstr. 13

82166 Gräfelfing

Deutschland

http://www.jans-marinade.de

Kontakt Jan Zidek

Telefon: 0176 10334940

Telefax: 08941209264

E-Mail: zidek@jans-marinade.de



Weitere Informationen