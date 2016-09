Rila: Johann Lafer Premium-Fonds

Einführung: 01. September 2016

Die Rila Feinkost-Importe forciert in der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr erstmalig die Fonds des Sternekochs Johann Lafer. Die Premium-Fonds sind erhältlich im 400 ml Glas in den Sorten Gemüse, Gänse & Enten, Braten, Wild, Geflügel, Fisch, Kalb, Rind, Lamm. Platziert werden diese Fonds als 1/4 Chep Zweitplatzierung mit 112 sortierten Gläsern. Lafer Produkte sind Clean Label Produkte, d.h. keine Verwendung von E-Nummern und geschmacksverstärkenden Zusatzstoffe, keine Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Einzelpackungsgröße: 400 ml UVP in Euro: 2,99

