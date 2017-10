50 Jahre „Das Original“ von Wolfram Berge: „Das Original“ Tessiner Fruchtsenfsaucen

Zum 50. Jubiläum der Wolfram Berge Tessiner Fruchtsenfsaucen „Das Original“ bringt das Importhaus für Delikatessen aus dem Oberbergischen Nümbrecht ein Zweitplatzierungs-Display an den POS. Aufmerksamkeit bei den Kunden ist damit garantiert! Fotos mit Verzehrideen zu Käse, in Marinaden und Saucen regen zum Ausprobieren dieses besonderen süß-scharfen Fruchtgeschmacks an. „Das Original“ von Wolfram Berge ist Marktführer bei Fruchtsenfsaucen (Nielsen 2016). Das Premium-Produkt verspricht erstklassige Erträge. Bei Abnahme von mindestens zwei Displays gibt es einen kostenlosen Verkostungstag.