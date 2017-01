Katlenburger: Bowle To Go

Einführung: 20. Januar 2017

Bereits vor vielen Jahrzehnten kreierte die Katlenburger Kellerei die hauseigene Rezeptur seiner Bowle; und hatten darüber hinaus als Erste die Idee, die Bowle komplett fertig gemixt in Flaschen zu füllen. Damals eine Weltneuheit! Die Katlenburger Fruchtweinbowlen sind seitdem Kult. Die neue Bowle To Go wurde den Ansprüchen der aktuellen Zielgruppe angepasst: In der Rezeptur: Reiner Fruchtwein trifft auf reinen Fruchtsaft. In der Form: Die angesagte 0,33l-Flasche. Der Look: Stylish, handcrafted, grafisch, urban. Der leicht verringerte Alkohol-Gehalt (5% vol.) kommt allen Unterwegs- oder Zwischendurch-Situationen sehr gelegen. Es gibt sie in den zwei beliebtesten Bowle-Sorten: Erdbeere und Pfirsich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karton à 12 Flaschen Einzelpackungsgröße: 0,33l UVP in Euro: 0,99

