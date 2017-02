Kluth FitFood: Super Mix 150g

Einführung: 01. Februar 2017

Die Fit Food Mischungen von Kluth sind ideal für alle, die das Leben aktiv genießen. Unser neuer Fit Food Super Mix ist außerdem eine Proteinquelle und bietet einen hohen Gehalt an Vitamin E. Vitamin E ist vor allem in Mandeln aber auch in Walnüssen und Erdnüssen enthalten. Durch den Stoffwechsel entstehen im Körper freie (Sauerstoff-)Radikale, die sofort mit den Zellen reagieren (oxidativer Stress). Nimmt man allerdings Vitamin E mit der Nahrung auf, wird dieser Sauerstoff vom Vitamin E abgefangen und die Zellen werden geschont. Vitamin E verringert somit den oxidativen Stress der Zellen. Proteine sind in allen Nüssen sowie den Goji-Beeren enthalten. Als Quelle für pflanzliche Eiweiße eignet sich der Fit Food Super Mix somit besonders für eine vegetarische bzw. vegane Ernährung. Zutaten: Mandeln (blanchiert), Erdnusskerne (geröstet), getrocknete Goji-Beeren (Goji-Beeren, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid), getrocknete Physalis, Walnusskerne Genießen Sie diese Mischung im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise. Fit Food Super Mix eignet sich als Snack zwischendurch oder zum Aufwerten Ihres Müslis.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folienbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 150g Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 2,79

