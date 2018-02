Kaffeeklatsch: Bahlsen

Aktionszeitraum: 01. April 2018 - 30. Juni 2018

#Kaffeeklatsch Im Zeitraum von April – Juni 2018 sorgt die attraktive Bahlsen #Kaffeeklatsch Promotion in Kooperation mit der Marke Tassimo vom Kaffeeunternehmen JDE für Keksgenuss und Kaffeeduft im Lebensmitteleinzelhandel. Die On-Pack Promotion mit Glückscodes bietet dem Käufer beim Kauf einer Aktionspackung und Eingabe des Codes auf der Aktionswebsite die Chance auf begehrte Tassimo und Bahlsen Prämien und sorgt so für eine erhöhte Spontankaufrate und Mehrkäufe. Unterstützt wird die Aktion am POS durch eine Themenwelt in Form eines stylischen Kaffeehauses um starke Kaufimpulse zu setzen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Kooperation Bahlsen und Tassimo Für Produkte: Bahlsen Art der Promotion: Tailormade Promotion

