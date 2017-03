Einführung: 01. März 2017

Katjes bringt neue kleine, saure Fruchtgummi-Wunder auf den Markt - Das Katjes Wunderland. Hier ist der Name Programm: Glitzernde Einhörner, Sterne, bezaubernde Feen und bunte Regenbogen an deren Enden man Herzen findet. Die einzigartigen Fruchtgummi-Wunder gibt es in fünf Farben und Geschmacksrichtungen: Johannisbeere, Pfirsich, Himbeere, Limette und Blutorange. Und das Beste daran: Sie sind nicht nur lecker, sondern natürlich ohne tierische Gelatine - also echte Trendsetter! Damit das auch jeder sofort erkennt, wird der Beutel mit dem Katjes Veggie-Sticker und dem V-Label des Deutschen Vegetarierbundes gekennzeichnet. Wie bei allen Katjes Fruchtgummis verwenden wir auch hier nur natürliche Aromen und Farben.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20x200g Einzelpackungsgröße: 200g UVP in Euro: 0,99

Hersteller Katjes Fassin GmbH + Co.KG

Dechant-Sprünken-Straße 53-57

46446 Emmerich

Deutschland

http://www.katjes.de

Weitere Informationen