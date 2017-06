Kattus: Antipasti-Klassiker im neuen Glas

Einführung: 19. Juni 2017

Die Theodor Kattus GmbH bietet vier besonders beliebte mediterrane Antipasti-Spezialitäten unter der Feinkostmarke Kattus ab sofort in einem neuen Glas an. Die hohe Glasform ermöglicht eine einfachere Produktentnahme und sorgt mit einer vergrößerten Etikettenfläche für mehr Displaystärke im Feinkostregal. Die aromatischen Borettane Zwiebeln in hochwertigem Balsamico-Essig, die Gegrillte Aubergine mit herrlichem Röstaroma, die Gegrillte Paprika mit feiner Grill-Note und die köstlich knackige Gegrillte Zucchini sind nicht nur zur Grillsaison ein mediterranes Geschmackserlebnis. Die große Markenakzeptanz und das besondere Vertrauen in die mediterrane Genusskompetenz von Kattus werden durch das neue, attraktive Kattus Premium-Design und das optimierte Glas noch einmal verstärkt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Gläser in der VE Einzelpackungsgröße: 280 g UVP in Euro: 2,99

