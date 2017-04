Kattus: Chalkidiki Oliven grün mit Stein

Einführung: 03. April 2017

Die neuen Kattus Oliven-Spezialitäten aus sonnenverwöhnten Erntegebieten sorgen in den kommenden Sommermonaten mit einer displaystarken Markenpräsenz für frische Impulse. Fünf einzigartige Oliven-Klassiker aus den beliebtesten Regionen Griechenlands überzeugen mit authentischem Geschmack und Premium Qualität: grüne Kattus Chalkidiki Oliven in den Varianten „mit Stein“ und „entsteint“, Kattus Amfissa Oliven in den Sorten „schwarz mit Stein“ und „grün mit Stein“ und schwarze Kattus Kalamata Oliven „mit Stein“ vom Peleponnes. Eine berühmte Olive aus Spanien rundet die neuen Kattus Oliven-Spezialitäten ab: Die grünen Kattus Gordal Oliven „mit Stein“ sind auch unter dem Namen Queens Olive bekannt undbesonders als Cocktail-Olive beliebt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Gläser Einzelpackungsgröße: 300 g / 160 g Abtropfgewicht UVP in Euro: 2,59

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.kattus.de

