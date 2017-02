Kaufimpulse zum Kinostart "Logan - The Wolverine": XXL Hähnchenschnitzel/Schweineschnitzel 250g

Aktionszeitraum: 06. Februar 2017 - 09. April 2017

Anlässlich des Kinostarts des neuen Action-Highlights „Logan - The Wolverine“ am 2. März 2017 veranstaltet der Convenience Food-Hersteller Abbelen ein großes Gewinnspiel. Aktionsprodukte sind die XXL Schnitzel 250g. Die Kooperation wird über Onpack-Sticker kommuniziert. Auf die Gewinner warten begehrliche Money-Can’t-Buy-Preise und eine Reise nach Los Angeles in die Studios von 20th Century Fox. Die neuen Abbelen XXL Schnitzel überzeugen Verbraucher mit ausgewogenem Geschmack und sind kalt und warm ein Genuss.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Produktlaunch/Filmstart von "Logan - The Wolverine" Für Produkte: XXL Hähnchenschnitzel/Schweineschnitzel 250g Art der Promotion: Spezial Promotion

