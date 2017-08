Kerrygold: Neue Cheddar-Vielfalt von Kerrygold

Einführung: 01. Oktober 2017

Ab Herbst 2017 bringt die irische Molkereimarke Kerrygold drei neue Reibekäse-Varianten in den Lebensmitteleinzelhandel: Original Irischer Cheddar, gerieben; Original Irische Cheddar-Würfel und Original Irischer Pizzakäse. Der neue Reibekäse wird natürlich wie alle Kerrygold Produkte aus irischer Weidemilch hergestellt und in einem praktischen, wiederverschließbaren 150g Standbeutel angeboten. Durch die relativ lange Reifezeit des Käses, ist Kerrygold Reibekäse besonders geschmacksintensiv und verfügt über ideale Schmelzeigenschaften. Original Irischer Cheddar, gerieben eignet sich perfekt für Aufläufe und Gratins; Original Irische Cheddar-Würfel schmecken besonders in Salaten oder als Snack. Der Pizzakäse, eine Mischung aus Cheddar und Irländer, macht jede Pizza zu einem einzigartigen Genuss.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Standbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: je Sorte 8x 150g = 1,2kg Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 1,69

Firmenlogo Hersteller Ornua Deutschland GmbH

Kerrygoldstraße 1

47506 Neukirchen-Vluyn

Deutschland

http://www.kerrygold.de

Kontakt Stephen Hurley

Telefon: 02841 8880-383

E-Mail: stephen.hurley@ornua.com



