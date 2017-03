Kerrygold: Original Irischer Cheddar mit Chili von Kerrygold

Einführung: 01. April 2017

Deutschlands beliebteste Cheddar-Marke verleiht seinem Scheibenkäse-Sortiment neue Schärfe! In der Cheddar Range von Kerrygold, wird es echt scharf: Im April 2017 führt die irische Molkereimarke eine pikante Variante des beliebten herzhaften Cheddar Käses ein. Der neue Scheibenkäse wird natürlich wie alle Kerrygold Produkte aus irischer Weidemilch hergestellt. Er wird in einer praktischen, wiederverschließbaren 125 g Verpackung (UVP 1,99 EUR) angeboten. Cheddar ist die beliebteste Käsesorte der Welt und gewinnt auch in Deutschland immer mehr Fans. Der Hartkäse hat eine lange Reifezeit, was ihn besonders geschmacksintensiv und feinwürzig macht. Der aromatische Käse ist zudem vielseitig einsetzbar: zum Überbacken, auf Burgern und als Brotbelag. Kerrygold Cheddar wird aus irischer Weidemilch hergestellt. Diese Weidemilch stammt von irischen Kühen, die bis zu 300 Tage im Jahr auf der Weide stehen und so frisches Gras fressen können. Das gibt dem Käse seinen einzigartigen Charakter und leckeren Geschmack. Kerrygold Original Irischer Cheddar mit feinen Chili-Stückchen hat eine Reifezeit von 4-6 Monaten und hat seinen Ursprung in der Grafschaft Cork, Irland. Der herzhaft-cremige Cheddar wird durch die pikante Note des Chilis perfekt ergänzt. Der Cheddar ist von Natur aus laktosefrei und für Vegetarier geeignet. Die Einführung von Kerrygold Original Irischer Cheddar mit feinen Chili-Stückchen wird von einem umfangreichen Unterstützungsprogramm begleitet.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10x125g = 1,25 kg Einzelpackungsgröße: 125 g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Ornua Deutschland GmbH

Kerrygoldstraße 1

47506 Neukirchen-Vluyn

Deutschland

http://www.kerrygold.de

