Knorr: 100 % Natürlich Lecker!: Neu mit Sauce Hollandaise

Neue Käufer, mehr Verbundkäufe - 100 % natürliche Zutaten. Keine Zutaten wie Hefeextrakt, Palmöl oder Maltodextrin und auch geeignet für die vegetarische Ernährungsweise: Das ist das Erfolgsrezept der "Natürlich Lecker!" Range. Mit ihr zielt Knorr auf das veränderte Verbraucherbedürfnis nach mehr Natürlichkeit; das Resultat: 33 Prozent Umsatz on Top in der Fix-Kategorie. Vor diesem Hintergrund versprechen die neuen Premium-Varianten echte Heroes zu werden. Neu im Sortiment sind Sauce Hollandaise, Waldpilz Sauce, Curry Sauce und Kräutersauce mit feiner Dill-Note. Sie bringen mehr Erstkäufer und Umsatz. Dazu kommen Verbundkäufe in den Premiumsegmenten der Gemüse-, Fisch- und Frischfleischabteilung.