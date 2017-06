Knorr: Familien-Fix - die neue Range für ernährungsbewusste Familien

Einführung: 01. Juli 2017

Knorr Familien-Fix: Mit dieser neuen Range nimmt Knorr die Bedürfnisse von Eltern ins Visier, die eine ausgewogene Ernährung für ihre Kinder und zugleich eine schnelle und zuverlässige Zubereitung ihrer Mahlzeit wollen. Diesem Trend tragen die neuen Familien-Fixe nun Rechnung. Die Produkte sind für jeweils 4 Portionen. In den zubereiteten Gerichten ist reichlich Gemüse enthalten. Ein Banner auf der Packung zeigt auf einen Blick, welchen Anteil Gemüse, Kohlenhydratkomponente und Eiweißlieferant an der Mahlzeit haben. Wegen des höheren Nährstoffgehaltes werden die Vollkornvarianten von Nudeln und z. B. Parboiled Reis empfohlen. Der hohe Anteil an frischen und natürlichen Zutaten, der authentische Geschmack und die zielgruppengenaue Ansprache generieren Wachstum für die Fix-Kategorie. Zusätzliche Informationen auf den Verpackungen vermitteln Qualität und machen Appetit.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papierverbundfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 18 bis 30 (je nach Variante) Einzelpackungsgröße: 30 g bis 53 g (je nach Variante) UVP in Euro: 0,85

Firmenlogo Hersteller Unilever Deutschland GmbH

Am Strandkai 1

20547 Hamburg

Deutschland

http://www.knorr.de

Weitere Informationen