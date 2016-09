Knorr: Cup a Soup Blumenkohl Broccoli Suppe (3er-Pack)

Einführung: 19. September 2016

Die beliebten Knorr Instantsuppen sind ab sofort mit einem neuen Verpackungsdesign und unter dem Namen „Cup a Soup“ im Handel erhältlich. Die moderne, natürlich anmutende Gestaltung sorgt für Aufmerksamkeit, bringt auch jüngere Käufer an das Regal und kurbelt so den Umsatz bei den Suppen-Snacks an. Dafür sorgt auch die neue Blumenkohl Broccoli Suppe. Die Gemüse- und Kräutersorten für die Cup a Soup-Varianten im 3er-Pack stammen überwiegend aus nachhaltigem Anbau. Hinweise auf den Verpackungen erleichtern Verbrauchern die Entscheidung für eine nachhaltige Lebensweise. Dank der schnellen und einfachen Zubereitung ist Cup a Soup zu Hause und bei der Arbeit der perfekte Snack.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papierverbund Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Packungen Einzelpackungsgröße: 13 g UVP in Euro: 1,09

Hersteller Unilever Deutschland GmbH

Am Strandkai 1

20457 Hamburg

Deutschland

http://www.knorr.de

Weitere Informationen