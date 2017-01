Köstliche Ideen zu Ostern!: Escoffiere Culinaire Fonds und Saucen Spezialitäten

Aktionszeitraum: 06. Februar 2017 - 07. April 2017

Die Escoffier Culinaire Oster-Promotion ”Köstliche Ideen zu Ostern!” sorgt im Vorfeld der Feiertage für eine impulsstarke und frühlingsfrische Präsenz am POS. Die attraktiven Aktionsdisplays in drei Sortierungen sind mit den beliebten Escoffier Culinaire Fonds bestückt, aus denen jeder Hobbykoch eine perfekte Sauce zaubern kann. Ab Ostern werden die Escoffier Culinaire Fonds auch mit einem neuen, aufmerksamkeitsstarken Siegel auf dem Etikett ausgeliefert. Das Siegel beinhaltet eine Escoffier Culinaire Qualitäts-Garantie und lobt die rein natürlichen Zutaten prominent aus. Ergänzend werden drei feine Saucen Spezialitäten von Escoffier Culinaire in einem praktischen Tischdisplay angeboten. Eine Rezeptkarte für zart geschmorte Lammnüsschen mit Schalotten-Thymian-Sauce macht schon am POS Appetit auf das Osterfest.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Osterfest Für Produkte: Escoffiere Culinaire Fonds und Saucen Spezialitäten Art der Promotion: Saisonale Promotion

