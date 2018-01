Köstliche Ostern! Feine Genuss-Ideen fürs Fest!: Escoffier Culinaire

Aktionszeitraum: 05. Februar 2018 - 31. März 2018

Die Escoffier Culinaire Oster-Promotion ”Köstliche Ostern!” sorgt im Vorfeld der Feiertage wieder für eine impulsstarke Präsenz am POS. Neben den bei allen Genießern beliebten Escoffier Culinaire Fonds und Saucen versprechen in diesem Jahr auch die neuen Bio-Produkte besonders köstliche Ostern. Neben den Bio-Fonds, in einer auf eher kleine Haushalte ausgerichteten Verpackung mit 200 ml Inhalt, sprechen vier innovative Escoffier Bio-Suppen und drei Escoffier Bio-Trinkbrühen alle jungen Genießer an, die bewusst einkaufen, kochen und genießen. Die attraktiven Aktionsdisplays mit aufwendigem Top-Schild machen schon am POS Appetit auf das Osterfest. Sie sind mit einer Rezeptkarte für einen One-Pot „Kalbsrücken mit Frühlingsgemüse“ bestückt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Osterfest 2018 Für Produkte: Escoffier Culinaire Art der Promotion: Saisonale Promotion

