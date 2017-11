Leibniz: Heldenhafter Snack!

Einführung: 01. Januar 2018

Leibniz bringt das nächste Lizenzprodukt auf den Markt. Ab Januar 2018 sind die knackigen Butterkekse in Form von Batman, Supergirl & Co. erhältlich. Die weltweit bekannten Superhelden sind bei eingefleischten Comicfans seit Jahren beliebt und auch bei Kindern wieder voll im Trend. Dabei setzt Leibniz auf ein geschlechterspezifisches Produkt-Konzept: Für taffe Girls gibt es die knackigen Kekse in Form der DC Super Hero Girls und für starke Boys die Charaktere aus der Justice League.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12x 125 g Einzelpackungsgröße: 125 g UVP in Euro: 1,29

Firmenlogo Hersteller Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistraße 11

30163 Hannover

Deutschland

http://www.bahlsengroup.com

Weitere Informationen