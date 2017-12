Lieken Urkorn Vollkorn Promotion : Lieken Urkorn Vollkorn Range

Lieken Urkorn hat seine erfolgreiche Vollkorn Range optimiert und eine klare Segmentstruktur nach Fein, Grob, Kernig (mit Sonnenblumenkernen) geschaffen. Ein Farbkonzept je nach Segment unterstützt die Sichtbarkeit und Orientierung am Regal. In jedem der Segmente sind zudem eine große und kleine Packungsgröße, passend für jeden

Haushalt, erhältlich. Das Neuprodukt Lieken Urkorn Kleines Feines in der 250g

Packung ist hierfür die optimale Sortimentsergänzung. Das neue Verpackungsdesign unterstützt dies durch die verbesserte Sichtbarkeit und Orientierung am Regal.