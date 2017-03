La Baleine: Meersalz Sortiment

Einführung: 15. Februar 2017

Mit der Meersalzmarke "La Baleine" holt das Importhaus Wilms den französischen Marktführer nach Deutschland und bringt damit Bewegung in ein Segment, das bislang im Handel unterrepräsentiert ist. Das vielfältige Sortiment umfasst neben feinem jodiertem und fluoridiertem sowie grobem Meersalz auch natriumarmes Salz, was bislang im deutschen LEH nicht erhältlich ist. Die Meersalze von „La Baleine“ werden in Südfrankreich in eigenen Salzgärten nachhaltig und traditionsbewusst geerntet – was sie klar von anderen Anbietern im deutschen LEH abgrenzt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton, Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: z.B. 20 x 500g Einzelpackungsgröße: z.B. 500g UVP in Euro: 0,99 - 3,45

Vertrieb Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co.KG

Am Klingenweg 6A

65396 Walluf

Deutschland

http://www.importhaus-wilms.de

