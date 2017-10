Lacroix Weihnachts-Promotion: Fonds, Königin-Pasteten und Ragout fin, Suppen sowie Bio-Fonds

Lacroix läutet die besinnlichste Zeit des Jahres 2017 wieder mit einer großen Promotion am POS ein. Die Displays „Fonds“, „Königin-Pasteten & Ragout fin“, „Suppen“ sowie „Bio-Fonds“ wecken in Kombination mit köstlichen Rezeptideen das Interesse der Konsumenten für das große Sortiment des Feinkostexperten. Rezeptleafets an den Displays, Anzeigen in Publikums- und Handelsmedien sowie klassische PR-Arbeit begleiten die Promotion auch außerhalb des POS. Die Lacroix-Weihnachts-Promotion findet im Aktionszeitraum von November bis Dezember 2017 im statt.