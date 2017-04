Le Saunier de Camargue: Fleur de Sel Knoblauch, Fleur de Sel Kräuter de Provence

Einführung: 15. Februar 2017

Das Importhaus Wilms führt unter der Premiummarke „Le Saunier de Camargue“ zwei neue Fleur de Sel Sorten in Bio-Qualität in den Handel ein. Die Sorte "Bio Knoblauch & Petersilie" besticht durch einen ausgewogenen und intensiven Geschmack und ist der perfekte Begleiter für Grillgerichte. Mit einer harmonischen Mischung aus Thymian, Bohnenkraut, Rosmarin, Oregano und weiteren Kräutern verleiht das Fleur de Sel "Bio Kräuter de Provence" unter anderem Fischgerichten einen ganz besonderen Geschmack. Mit dem typischen Korkdeckel und der Siegelbanderole setzen sich die Produkte deutlich im Salzregal ab und verfügen über einen hohen Wiedererkennungswert. Die Meersalze für die Marke "Le Saunier de Camargue" werden noch heute in eigenen Salzgärten in Südfrankreich traditionsbewusst von Hand geerntet. Das Savoir-Fair des Anbaus und der Ernte wurden von Generation zu Generation weitergegeben.

Material: Karton mit Korkdeckel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6x 125g Einzelpackungsgröße: 125g UVP in Euro: 5,99

