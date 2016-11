Bamboo Garden Asia: Leckeres zum Jahr des Hahns!

Aktionszeitraum: 02. Januar 2017 - 12. Februar 2017

Bamboo Garden startet wieder mit einer abverkaufsstarken Promotion zum asiatischen Neujahrsfest in das Jahr 2017. Unter dem Motto „Leckeres zum Jahr des Hahns“ präsentiert Bamboo Garden asiatische Bestseller und kalorienarme Rezept-Ideen in einem attraktiven Rezeptheft. Damit sorgt Promotion für verkaufsstarke Impulse bei den vielen Verbrauchern, die nach den kalorienreichen Feiertagen mit guten Vorsätzen für eine leichte und gesunde Ernährung in das neue Jahr starten. Vier hochwertige Display-Varianten, die mit ausgewählten Bestseller-Sortimenten bestückt sind, versprechen ein erlebnisstarkes Umsatzfest im Handel.







Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Chinesisches Neujahrsfest 2017 Für Produkte: Leckeres zum Jahr des Hahns! Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.bamboogarden.de

