Leerdammer Original: Sandwiches von Fabry's Food & Snack

Einführung: 05. Dezember 2016

Mit den neuen Leerdammer Original Sandwiches profitiert der Handel in seinem Convenience-Sortiment gleich zweifach: von der Qualität und Kraft der Käse-Marke Nummer 1 in Deutschland und der Kompetenz von Fabry’s Food & Snack, einem der führenden Snack-Hersteller. Die Sandwiches Leerdammer Original mit Schinken und mit Rucola-Creme überzeugen mit einer starken Marke, leckerem Geschmack und ansprechendem Aussehen. Sie bedienen die Anforderungen des Convenience-Shoppers damit in optimaler Weise, werten die Warengruppe frischer Convenience Snacks spürbar auf und ermöglichen eine attraktive Wertschöpfung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Karton mit Sichtfenster Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Kartons oder 8 Kartons Einzelpackungsgröße: 185 g (Schinken), 180 g (Rucola) UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Fabry's Food & Snack GmbH & Co. KG

Kollenbergstraße 1/3

54647 Dudeldorf

Deutschland

http://www.fabrys.de

Kontakt Stefan Niebch

Telefon: +49 151 155 85 25 2

Telefax: +49 6565 9295 95

E-Mail: s.niebch@fabrys.de



Weitere Informationen