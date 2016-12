Einführung: 01. Januar 2017

Leibniz Keks & More ist der ideale Snack für zwischendurch und unterwegs! Die in den praktischen 4er Snack-Packs portinierten Kekse, bieten durch eingebackene Stückchen das gewisse extra an Crunch und Geschmack. Ab Januar 2017 erhältlich in den Sorten Apfel Zimt Crunch und Haselnuss Schoko.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 LE/VKE Einzelpackungsgröße: 155g UVP in Euro: 1,59

Firmenlogo Hersteller Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistraße 11

30163 Hannover

Deutschland

http://www.bahlsen.com

