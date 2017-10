Milford: Milford erweitert Wintertee-Range um Herz-Erwärmer-Tee

Einführung: 01. September 2017

Milford erweitert die Wintertee-Produktrange um die Sorte „Herz-Erwärmer“. Mit dem typisch winterlichen Geschmack nach Lebkuchen kombiniert mit sonniger Orange ist der Früchtetee genau das Richtige für alle, die saisonale Abwechslung suchen. Milford verstärkt mit der Produkteinführung die Präsenz auf einem Wachstumsmarkt. Mit der neuen Sorte „Herz-Erwärmer“ will Milford künftig mit insgesamt vier Wintertee-Varianten das Potential im saisonalen Geschäft nutzen. Die Früchtetees „Eismärchen“ und „Wintergenuss“ überzeugen mit dem Geschmack von Glühwein und einer Kombination aus Zimt und Apfel. Der Rooibostee „Sternenglanz“ bringt den Weihnachtsmarkt mit dem Geschmack von gebrannten Mandeln nach Hause. Ein neues, themenbezogenes Packungsdesign sorgt für noch mehr Emotionalität und starke Aufmerksamkeit am POS. Im Zeitraum von September bis Februar wird die Milford Produktpalette durch das Winterteesortiment erweitert. Zusätzliche Bodenaufsteller und ¼ Chep-Displays mit emotionalen Vorsteckern setzen die Wintertee-Range im Handel in Szene.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papp-Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Faltschachteln pro Karton Einzelpackungsgröße: 28 x 2,25g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG

Borsteler Feld 6

21218 Seevetal

Deutschland

http://www.milford.de

