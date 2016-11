Milram: Milram: Rahmkäse

Einführung: 01. November 2016

Mehr Vielfalt im SB-Regal verspricht ab sofort der Milram Rahmkäse in der 150g-Packung. Sein rahmig-vollmundiger Geschmack und die besonders cremige Konsistenz dank 55% Fett i.Tr. spricht große und kleine Käseliebhaber gleichermaßen an. Mit dem neuen Rahmkäse erweitert Milram gezielt das SB-Sortiment und schafft somit eine breite Auswahl an Käsesorten, die sich in puncto Geschmack und Konsistenz deutlich voneinander unterscheiden. Trendprodukte ermöglichen Wachstum Milram Rahmkäse bedient den Wunsch der Konsumenten nach Käsesorten, die dank höherem Fettgehalt einen besonderen Genusswert bieten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 x 150 g Einzelpackungsgröße: 150 g UVP in Euro: 1,99 €

Firmenlogo Hersteller Deutsches Milchkontor GmbH

Flughafenallee 17

28199 Bremen

Deutschland

http://www.milram.de/

Weitere Informationen