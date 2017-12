MSK by Moskovskaya: Moscow Mule

MSK by Moskovskaya launcht Moscow Mule Neue MSK-Premix-Variante in Kupferoptik. Mit Moscow Mule reiht sich nach zwei Longdrink-RTD‘s auf Lemon- und Maracuja-Basis nun ein topaktueller Trendcocktail in die erfolgreiche MSK by Moskovskaya Range ein. Die Rezeptur bringt eine leichte Ingwerschärfe mit erfrischender Limette in einer verbrauchsfertigen Mischung zusammen. Neben hervorragend getestetem Geschmack, der der handgemixten Variante im Vergleich in nichts nachsteht, ist auch die dritte MSK-Variante frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen. Angelehnt an den typischen „Moscow Mule“-Kupferbecher wird der Cocktail in attraktive und aufmerksamkeitsstarke Sleek- Dosen in Kupferoptik mit mattem Finish abgefüllt.