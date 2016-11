Manner Waffeln: Manner - Freudensprung

Aktionszeitraum: 01. November 2016 - 31. März 2017

Aufmerksamkeitsstarken Großplatzierungen mit dem erfolgreichen Skispringer Severin Freund am POS inkl. Onlinespiel und Gewinnspiel. Teilnehmen kann man via Teilnahmekarten im Handel sowie per Onlinespiel auf der Manner Homepage www.manner.com Gewinne: In Kooperation mit der Österreich Werbung gibt es Urlaube in Österreich zu gewinnen. Darüber hinaus gibt es auch noch Preise, die besonders Winterfans freuen, wie Manner Schlitten, Manner Mützen sowie Manner Schnitten „Energievorräte“ für die kalte Jahreszeit. Der „Freudensprung“ wird auch in einem Online Spiel zum interaktiven Erlebnis. Im neu entwickelten Spiel wählt man einen Skispringer als Avatar, sammelt mit perfektem Timing Manner Schnitten als Energiebringer ein und kämpft sich so an die Höchstweite heran. Wer die vorgegebene Weite knackt, darf zur Belohnung am Gewinnspiel teilnehmen und hat die Chance auf die tollen Preise.





Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Winterpromotion während der Skisprung Saison Für Produkte: Manner - Freudensprung Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Josef Manner & Comp. AG

Wilhelminenstraße 6

1171 Wien

Österreich

http://www.manner.com

Kontakt Josef Stollenwerk

Telefon: +49 2234 27778 11

E-Mail: J.Stollenwerk@manner.com



Weitere Informationen