125.000 Euro Jubiläums-Jackpot: McVitie´s Digestive

Aktionszeitraum: 01. Februar 2017 - 31. Mai 2017

Einer der weltweit beliebtesten Kekse, McVitie´s Digestive, feiert 2017 sein 125-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass startet unter dem Motto „125.000 Euro – Jubiläums-Jackpot“ im Frühjahr eine große Jubiläumspromotion. Auffällig gestaltete Aktionsdisplays, die mit den Aktions-Sorten „Digestive Original“, „Digestive Milk Chocolate“ und „Digestive Dark Chocolate“ bestückt sind, laden zum Mitmachen ein. Auf jeder Aktionspackung befindet sich ein Spiel-Code, den es auf www.mcvities.de einzugeben gilt. Sofort erfährt der Teilnehmer was er gewonnen hat, denn jeder Code gewinnt garantiert. Mit etwas Glück lassen sich 12.500 Euro in bar gewinnen, die insgesamt zehn Mal als Hauptpreis winken. Daneben werden viele attraktive Sachpreise wie Fujitsu Kameras und Samsung Tablets verlost. Zeitgleich findet die Promotion in Österreich statt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: 125-jähriges Jubiläum von McVitie´s Digestive Für Produkte: McVitie´s Digestive Art der Promotion: Spezial Promotion

Firmenlogo Vertrieb Genuport Trade AG

Gutenbergring 60

22848 Norderstedt

Deutschland

http://www.genuport.de

Kontakt Genuport

Telefon: 040 5284101



